В деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту, - Луценко

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Фамилия подозреваемого - Левин, на его счету 15 убийств

В расследовании убийства советника главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин (имя фигуранта генпрокурор не назвал). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

"Общее количество доказанных убийств - 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что по версии следствия, именно Левин является ключевым фигурантом в организации нападения на Гандзюк. К тому же установлено, что Левин выехал из Украины в день, когда полицейские задержали первых подозреваемых в деле Гандзюк.

"Мы делаем все, чтобы задержать его за международными поручениями. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика. На сегодня сошлись все разумные версии - мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

Добавим, очередное заседание временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов проходит сегодня, 4 декабря 2018. По результатам заседания ВСК планирует подготовить проекты обращения к президенту Украины, Генпрокурору и главе СБУ.