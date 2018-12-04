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РФ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, - Геращенко

Новости » Политика    04.12.2018 - 17:08
РФ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (УНІАН)

Украинская сторона требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков

Россия в очередной раз сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, предложенное украинской стороной на 27 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook первого заместителя председателя Верховной рады Украины, представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирины Геращенко.

Геращенко отметила, что сегодня состоялось 100 заседание ТКГ и рабочих групп. Она добавила, что украинская сторона требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, удерживаемых в России, без всяких предпосылок.

"На них (военнопленных, - ред.) распространяются действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить и мы требуем их немедленного освобождения без предпосылок, без всяких обменов", - заявила она.

РФ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, - ГеращенкоТакже Геращенко добавила, что российская сторона сегодня в очередной раз сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных.

Отметим, украинская сторона в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы обратилась с требованием к представителям России предоставить ответ на предложение по обмену заключенными.

По ее словам, в Гуманитарной группе украинскую сторону представляют представители службы безопасности и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которые имеют все соответствующие директивы и мандат вести полноценные переговоры об освобождении заложников и политзаключенных.

Ранее Геращенко сообщила о нескольких срывах процесса освобождения украинских военных из плена в этом году.

Отметим, что по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных предполагает "особенную" модель освобождения. В частности, их можно обменивать на преступников.

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