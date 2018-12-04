Підсумки дня: 4 грудня

РФ зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Росія вчергове зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, запропоновану українською стороною на 27 грудня 2018 року. Про це заявила перший заступник голови Верховної ради України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

Геращенко відзначила, що сьогодні відбулось 100 засідання ТКГ і робочих груп. Вона додала, що українська сторона вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних на Росії, без всяких передумов.

"На них (військовополонених, ред.) розповсюджуються дії Женевських конвенцій, військовополонених не можна судити і ми вимагаємо їх негайного звільнення без передумов, без усіляких обмінів", - заявила вона.

В Грузії суд залишив затриманих українців під арештом

Фото: затримані українці (facebook.com/Семен Семенченко)

Тбіліський міський суд сьогодні, 4 грудня, обрав запобіжний захід шістьом затриманим за підозрою в незаконному зберіганні зброї українцям.

Повідомляється, що суд обрав висновок в якості запобіжного заходу для шістьох громадян України і одного громадянина Грузії.

Нагадаємо, сьогодні затриманим в ході спецоперації в Тбілісі громадянам України Головна прокуратура Грузії пред'явила офіційні звинувачення.

При цьому шість українських громадян, затриманих у Тбілісі, не визнають пред'явлені їм прокуратурою Грузії звинувачення. Українці стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.

У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

У розслідуванні вбивства радниці голови Херсонської міської ради Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами генпрокурора, прізвище нового підозрюваного - Левін (ім'я фігуранта генпрокурор не назвав). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, його батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

"Загальна кількість доведених убивств - 15 чоловік. Незважаючи на це, Левін достроково вийшов за законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обгрунтовано", - наголосив Луценко.

Омбудсмен Денісова зомліла під час прямого ефіру (відео)

Фото: Колаж РБК-Україна

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова втратила свідомість у прямому ефірі "Свобода слова" під час виступу Петра Порошенка. Відповідне відео опубліковано в YouTube.

Інцидент стався напередодні, коли Порошенко розповідав про заходи щодо захисту суверенітету України. Після того як Людмилі Денисовій стало погано, її швидко вивели із залу для надання допомоги, а президент прокоментував те, що трапилося.

У Дніпрі няню звинувачують у жорстоких знущаннях над дитиною (відео)

Фото: Колаж РБК-Україна

Мешканка Дніпра Мирослава Храплевська зіткнулася з жорсткістю няні, яку найняла для допомоги у догляді за дитиною. Дівчина опублікувала у Instagram відео з нянею, щоб попередити інших мам про небезпеку.

На записі, зробленому прихованою камерою, видно, як няня з силою заштовхує їжу в малюка, висмикує хлопчика зі стільчика для годування і голосно кричить.

Крім того, мати дитини помітила, що у няні були й інші особливості: вона витиралася після душу дитячим рушником, їла з дитиною однією ложкою, бризкалася духами господині будинку і розпускала плітки про сім'ї, в яких працювала.