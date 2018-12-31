Итоги дня: 31 декабря

2018 год на Донбассе: как ВСУ продвинулись вперед (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В 2018 году украинские военные на Донбассе улучшили на линии соприкосновения тактическое положение и взяли под контроль почти всю так называемую "серую зону", тем самым создав на фронте зону безопасности. Отметим, что продвижение подразделений Вооруженных сил Украины происходило без нарушений Минских договоренностей.

Вслед за воинами в населенные пункты вернулась и деятельность государственных институтов. Речь идет о Новоалександровке, Катериновке, Золотом-4 и Вольном в Луганской области а также о Южном, Шумах и Розсадках в Донецкой области. Кроме этого, силы АТО/ООС продвинулись вперед на несколько километров, провели зачистки и разминирование. Styler предлагает вспомнить, как украинские герои в уходящем году вели "активную оборону" и освобождали землю от российских оккупантов.

В Украине стартовал избирательный процесс выборов президента

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Сегодня, 31 декабря, в Украине начался избирательный процесс очередных выборов президента 2019. В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявит о начале избирательного процесса в стране.

Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. Выдвигаться на выборы в Украине имеют право граждане от 35 лет, в течение последних 10 лет проживающие на территории страны, владеющие государственным языком. Кандидат может идти на выборы самовыдвиженцем, либо представлять одну из политических партий.

Первый кандидат в президенты уже подал документы в ЦИК

Подробнее об этапах президентской кампании и как будет проходить регистрация кандидатов – в материале РБК-Украина.

Кирилл призвал Варфоломея не предоставлять томос Украине

Фото: патриарх Кирилл и Владимир Путин (kremlin.ru)

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал вселенского патриарха Варфоломея отказаться от идеи предоставления Православной церкви Украины автокефалии. Отмечается, что Кирилл пообещал благословение от Украинской православной церкви Московского патриархата, если Варфоломей откажется предоставлять украинской церкви томос об автокефалии.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда истинная Православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас, а история сохранит память о вас в числе тех святителей константинопольского престола, кто в труднейших условиях сумел не уронить достоинство церкви и сохранить ее единство", - говорится в письме Кирилла к вселенскому патриарху.

По словам Кирилла, если вселенский патриарх не откажется от своего решения то его ждет "страшный суд".

США выходят из ЮНЕСКО

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сегодня, 31 декабря, вступает в силу решение Соединенных Штатов Америки (США) о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Как сообщается, после выхода из организации США не будут платить членские взносы и не будут иметь возможности избираться в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

После выхода из организации Соединенные Штаты будут привлечены к работе ЮНЕСКО как государство-наблюдатель.

Главные события в жизни знаменитостей за 2018 год: незабываемые фото

Фото: свадьба принца Гарри и Меган Маркл (Getty Images)

Уходящий 2018 год был насыщенным на события в сфере музыки и кино. Отгремели десятки различных музыкальных премий, кинопремий, состоялись масштабные кинопремьеры, за которыми следил весь мир. Значимые события произошли и в жизни знаменитостей. Огромное внимание было приковано к love story британского принца Гарри и экс-голливудской актрисе Меган Маркл, которые поженились в мае. Это определенно была самая громкая свадьба года! Герцогиня Кембриджская в этом году 23 апреля родила третьего ребенка - принца Луи. Все эти моменты вошли в топ самых важных событий уходящего года. LITE подготовил подборку с яркими фотографиями, которыми запомнился 2018 год.