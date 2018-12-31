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Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК

Новости » Выборы 2019    31.12.2018 - 14:43
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК
Фото: Игорь Шевченко (fb.com/igorshevchenkopage)

Сегодня, 31 декабря, стартовал избирательный процесс выборов президента

Самовыдвиженец Игорь Шевченко стал первым, кто подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Шевченко в Facebook.

"Процесс пошел. Подали документы в ЦИК. Всем спасибо за поддержку и команде за качественно подготовленные документы. Все прошло как "по маслу". Также спасибо сотрудникам ЦИК за работу в предпраздничный день, преданность делу и профессионализм", - написал Шевченко.

Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК

Отметим, что Шевченко находился на посту министра экологии и природных ресурсов Украины в правительстве Арсения Яценюка в период с 2014 по 2015 год.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 31 декабря, в Украине начинается избирательный процесс очередных выборов президента 2019. В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта.

Добавим, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине будет колоссальным.

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