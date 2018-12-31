В Украине стартует избирательный процесс выборов президента

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Кандидаты могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 года

Сегодня, 31 декабря, в Украине начинается избирательный процесс очередных выборов президента 2019. Подробнее об этапах президентской кампании и как будет проходить регистрация кандидатов – в материале РБК-Украина.

Начало избирательной кампании в Украине

В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявит о начале избирательного процесса в стране.

Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. Выдвигаться на выборы в Украине имеют право граждане от 35 лет, в течение последних 10 лет проживающие на территории страны, владеющие государственным языком. Кандидат может идти на выборы самовыдвиженцем, либо представлять одну из политических партий.

Помимо паспорта, автобиографии и заявления, желающие баллотироваться в президенты должны при регистрации в ЦИК внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен. В случае проигрыша эти средства не возвращаются.

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С момента начала избирательной кампании стартует и предвыборная агитация. Для каждого из кандидатов она начинается после прохождения процедуры регистрации в Центризбиркоме, а завершится за сутки до дня голосования в первом туре (в 00:00 30 марта 2019 года).

Агитация подразумевает использование плакатов на улицах, раздачу листовок, политическую рекламу в СМИ, митинги, встречи с электоратом. Также на протяжении избирательной кампании кандидаты проводят открытые дебаты с оппонентами, пресс-конференции, выступают в политических ток-шоу на телевидении.

Финансирование предвыборной агитации осуществляется за счет избирательных фондов и средств, выделенных из государственного бюджета. Поэтому на момент регистрации в ЦИК каждый кандидат обязан иметь открытый банковский счет в гривнах.

Что известно о кандидатах на выборы 2019

Еще до официального начала избирательной кампании ряд политиков заявили о своих планах участвовать в очередных президентских выборах в Украине. Среди них:

лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко;

дипломат и политик Роман Бессмертный;

лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;

один из основателей курорта "Буковель", член партии "УКРОП" Александр Шевченко;

представитель партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко;

лидер партии "Основа" Сергей Тарута;

мэр города Глухов Мишель Терещенко;

глава партии "Самопомич" и львовский городской голова Андрей Садовый;

председатель Социалистической партии Украины Илья Кива;

кандидат от политической платформы "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко;

зампредседателя ВО "Свобода" Руслан Кошулинский;

лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко;

народный депутат, член фракции БПП Ольга Богомолец.

Фото grytsenko.com.ua, РБК-Украина, facebook.com/YaShevchenkoUa, УНИАН, npu.gov.ua, facebook.com/ruslan.koshulynskyy

Действующий президент Петр Порошенко также может выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах 2019. Однако официальное заявление о своих намерениях баллотироваться на второй срок глава государства пообещал сделать уже после начала избирательной кампании.

По результатам социологических опросов о возможных результатах выборов в Украине, лидирует Юлия Тимошенко. В рейтинге кандидатов на 11 декабря от КМИС у главы "Батькивщины" 11,9% голосов респондентов. В первую пятерку также попали Владимир Зеленский (8,2%), Петр Порошенко (6,5%), Юрий Бойко (6,2%) , Олег Ляшко (4,9%).