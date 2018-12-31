США выходят из ЮНЕСКО

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Решение о выходе вступило в силу сегодня, 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, вступает в силу решение Соединенных Штатов Америки (США) о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, после выхода из организации США не будут платить членские взносы и не иметь возможности избираться в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что после выхода из организации Соединенные Штаты будут привлечены к работе ЮНЕСКО как государство-наблюдатель.

Напомним, ранее сообщалось, что Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила о начале прямого мониторинга ситуации в аннексированном Россией Крыму.

Добавим, 1 октября 2018 года в Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 30 государств присоединились к совместному заявлению относительно оккупированного Крыма на поддержку Украины. Тогда же были подтверждены намерения о начале прямого мониторинга на полуострове. До сих пор организация получала данные по ситуации в Крыму с разных источников.

Кроме того, в ЮНЕСКО констатировали, что ситуация в Крыму с начала его оккупации Россией ухудшается. В докладе Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, в частности, приводятся факты грубых нарушений со стороны оккупационной власти прав украинцев и крымских татар в сфере образования, использование родного языка и обеспечение свободы СМИ.