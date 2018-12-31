Підсумки дня: 31 грудня

2018 рік на Донбасі: як ЗСУ просунулися вперед (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

У 2018 році українські військові на Донбасі покращили на лінії зіткнення тактичне положення і взяли під контроль майже всю так звану "сіру зону", тим самим створивши на фронті зону безпеки. Зазначимо, що просування підрозділів Збройних сил України відбувалося без порушень Мінських домовленостей.

Слідом за воїнами до населених пунктів повернулася і діяльність державних інститутів. Йдеться про Новоолександрівку, Катеринівку, Золоте-4 та Вільне у Луганській області а також Південне, Шуми та Розсадки в Донецькій області. Крім цього, сили АТО/ООС просунулися вперед на кілька кілометрів, провели зачистки та розмінування. Styler пропонує згадати, як українські герої в році, що минає, вели "активну оборону" і визволяли землю від російських окупантів.

В Україні стартував виборчий процес виборів президента

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019. У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосить про початок виборчого процесу в країні.

Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. Висуватися на вибори в Україні мають право громадяни від 35 років, протягом останніх 10 років проживають на території країни, володіють державною мовою. Кандидат може йти на вибори самовисуванцем, або представляти одну з політичних партій.

Перший кандидат у президенти вже подав документи до ЦВК.

Детальніше про етапах президентської кампаніїі як буде проходити реєстрація кандидатів у матеріалі РБК-Україна.

Кирило закликав Варфоломія не надавати томос Україні

Фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (kremlin.ru)

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) закликав вселенського патріарха Варфоломія відмовитися від ідеї надання Православній церкві України автокефалії. Зазначається, що Кирило пообіцяв благословення від Української православної церкви Московського патріархату, якщо Варфоломій відмовиться надавати українській церкві томос про автокефалію.

"Відступіться зараз від спілкування з розкольниками, відмовтеся від участі в політичній авантюрі їхньої легалізації. І тоді справжня Православна церква України на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм благословить вас, а історія збереже пам'ять про вас в числі тих святителів константинопольського престолу, хто в найважчих політичних умовах зумів не упустити гідність церкви та зберегти її єдність", - йдеться у листі Кирила до вселенського патріарха.

За словами Кирила, якщо вселенський патріарх не відмовиться від свого рішення то на нього чекає "страшний суд".

США виходять з ЮНЕСКО

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сьогодні, 31 грудня, набуває чинності рішення Сполучених Штатів Америки (США) про вихід з Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Після виходу з організації США не будуть сплачувати членські внески та не матимуть змоги обиратися у комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зазначається, що після виходу з організації Сполучені Штати будуть залучені до роботи ЮНЕСКО як держава-спостерігач.

Головні події в житті знаменитостей за 2018 рік: незабутні фото

Фото: весілля принца Гарі і Меган Маркл (Getty Images)

2018 рік був насиченим на події в сфері музики і кіно. Відгриміли десятки різних музичних премій, кінопремій, відбулися масштабні кінопрем'єри, за якими стежив увесь світ. Значущі події відбулися і в життя знаменитостей. Величезна увага була прикута до love story британського принца Гаррі і екс-голлівудської актриси Меган Маркл, які одружилися в травні. Це безперечно було найгучніше весілля року! Герцогиня Кембриджська в цьому році 23 квітня народила третю дитину - принца Луї. Всі ці моменти увійшли в топ найважливіших подій року. LITE підготував добірку з яскравими фотографіями, якими запам'ятався 2018 рік.