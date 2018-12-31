Кирилл призвал Варфоломея не предоставлять томос Украине

Фото: патриарх Кирилл и Владимир Путин (kremlin.ru)

Кирилл пригрозил "страшным судом" для Варфоломея, если он предоставит томос

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал вселенского патриарха Варфоломея отказаться от идеи предоставления Православной церкви Украины автокефалии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что Кирилл пообещал благословение от Украинской православной церкви Московского патриархата, если Варфоломей откажется предоставлять украинской церкви томос об автокефалии.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда истинная Православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас, а история сохранит память о вас в числе тех святителей константинопольского престола, кто в труднейших условиях сумел не уронить достоинство церкви и сохранить ее единство", - говорится в письме Кирилла к вселенскому патриарху.

По словам Кирилла, если вселенский патриарх не откажется от своего решения то его ждет "страшный суд".

"Вы навсегда потеряете возможность служить единению святых божиих церквей, перестанете быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные вами страдания православным украинцам пойдут за вами на страшный суд беспристрастного господа нашего и будут свидетельствовать перед ним против вас", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области три общины Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) присоединились к Православной церкви Украины.