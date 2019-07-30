Итоги дня: 30 июля

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30.07.2019 - 18:08
Новина українською
Суд арестовал российский танкер Neyma, доллар упал до трехлетних минимумов и другие новости
Приморский районный суд города Одессы
арестовал российский танкер NEYMA
, который был задержан Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен за доллар. Таким образом курс доллара
упал до трехлетних минимумов
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко
потерял контроль над столицей
. После заявления Богдана
Кличко обратился к Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада на праздновании Дня независимости в 2019 году. Но в офисе президента заявили, что в Киеве
пройдет торжество в другом формате
Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в ОП
планируют отменить мораторий
на продажу сельскохозяйственной земли до конца 2019 года
Актеры студии Квартал 95 показали
раритетные фото с Владимиром Зеленским
во времена его актерской карьеры
Погода в Украине в августе в целом теплая, однако в конце месяца
вероятны заморозки
на поверхности почвы
Владимир Зеленский
уволил Короля Артура
с поста главы Миловской районной государственной администрации Луганской области
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