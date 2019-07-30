Мораторий на продажу земли отменят до конца 2019, - Офис президента

Фото: Алексей Гончарук (president.gov.ua)

Сейчас проводятся переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в ОП планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, в Украине также планируют запустить рынок сельхозземли.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

Также Гончарук отметил, что сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель (открытия рынка земли - ред.)", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров до конца текущего года продлил пилотный проект по электронным земельным торгам. Члены правительства внесли изменения в пилотный проект по внедрению электронных земельных торгов и усиления безопасности хранения и защиты данных.

Отметим, ранее предполагалось, что Кабинет министров Украины подаст в парламент законопроект о рынке земли до 1 марта. Согласно действующему законодательству, мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения действует до 2020 года. В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.