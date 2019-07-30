Підсумки дня: 30 липня

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30.07.2019 - 18:08
Новость на русском
Суд заарештував російський танкер Neyma, долар впав до трирічних мінімумів та інші новини
Приморський районний суд міста Одеси
заарештував російський танкер NEYMA
, який був затриманий Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою
Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,08 гривень за долар. Таким чином курс долара
впав до трирічних мінімумів
Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко
втратив контроль над столицею
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду на святкуванні Дня незалежності в 2019 році. Але в офісі президента заявили, що в Києві
пройде свято в іншому форматі
Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що в ОП
планують скасувати мораторій
на продаж сільськогосподарської землі до кінця 2019 року
Актори студії Квартал 95 показали
раритетні фото з Володимиром Зеленським
у часи його акторської кар'єри
Погода в Україні у серпні загалом тепла, проте наприкінці місяця
ймовірні заморозки
на поверхні грунту
Володимир Зеленський
звільнив Короля Артура
з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області
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