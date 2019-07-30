В августе в Украине возможны первые заморозки

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Средняя месячная температура воздуха в августе составляет +20 градусов

Погода в Украине в августе в целом теплая, однако в конце месяца вероятны заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в августе составляет +17+20 градусов, на юге - до +23, в Карпатах и горах Крыма +11+16 градусов. Максимально температура может подняться до +42 градусов, в горах - до +33.

"Абсолютный минимум - +1+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 мороза. Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 августа в Украине ожидается резкое похолодание.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, усиление ветра и гроза, температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов тепла. Также сообщалось, что в Киеве до 31 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.