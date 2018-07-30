Итоги дня: 30 июля

Полиция и ФБР задержали организаторов более 50 фирм, занимавшихся "визовым мошенничеством"

Национальная полиция Украины и Федеральное бюро расследований США разоблачили и задержали организаторов более полусотни фирм, которые организовали схему "визового мошенничества". Об этом рассказал начальник Департамента Нацполиции борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко. "Сейчас мы достаточно тесно сотрудничаем с американскими коллегами из ФБР. Вместе мы разоблачили и задержали организаторов более полусотни фирм, которые организовали схему "визового мошенничества". В прошлом году сотрудники посольства США в Украине изъяли и передали нам паспорта с поддельными штампами, представленные на туристическую визу", - рассказал представитель Нацполиции. Крищенко добавил, что впоследствии правоохранители установили ряд фирм, которые "работали" по всей территории страны.

Под Киевом автомобиль попал под поезд, есть погибшие

В Киевской области в селе Черняхив Кагарлицкого района автомобиль попал под поезд, в результате чего погибли два человека. Сообщается, что в селе Черняхив водитель на автомобиле "Рено" пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель 1942 года и пассажирка - его жена, 1946 года рождения. Открыто уголовное производство.

Во Франции в результате перестрелки ранены семь человек

Во Франции в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести в городе Бон (Кот-д'Ор). Стрельба произошла в 04:20 по местному времени в районе Сен-Жак. Неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей.

Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Сообщается, что матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток. В гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату. Лариса Кольченко рассказала, что она впервые за 9 месяцев смогла увидеть сына. Появилось видео встречи Кольченко со своей мамой.

Вместо детей-сирот из Украины на отдых в Европу отправили детей мажоров (фото)

В Украине из Краматорска вместо сирот, детей, лишенных родительской опеки, и тех, чьи родители являются участниками боевых действий на Донбассе, отправили на отдых в Хорватию детей-мажоров. Об этом написал Александр Ретивов на своей странице в соцсети Facebook. "Из Краматорска на отдых в Хорватию под видом детей атошников и детей-сирот отправили детей-мажоров. Первой забила тревогу о вопиющем инциденте Оксана Русаловская на своей странице в Facebook", - отметил он. "Это - дети весьма состоятельных людей нашего города и дети друзей самой депутатки. Дети, которые абсолютно не попадают ни под одну категорию из указанных – "сирота", "ребенок родителей, служащих в АТО", "ребенок, лишенный родительской опеки", - сообщила Русаловская.

На Волыни активисты прогнали священников УПЦ МП, зачитав "Кобзарь" (видео)

На Волыни активисты выгнали священников УПЦ МП, прибегнув к "Кобзарю" Тараса Шевченко. Во Владимире-Волынском проводили торжества по случаю дня города. Местный активист Дмитрий Себий начал читать "И мертвым, и живым", но священники и прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата не смогли дослушать его до конца. Они все вместе покинули место действия.