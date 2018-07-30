Підсумки дня: 30 липня

Поліція та ФБР затримали організаторів понад 50 фірм, які займалися "візовим шахрайством"

Національна поліція України та Федеральне бюро розслідування США викрили та затримали організаторів понад півсотні фірм, які організували схему "візового шахрайства". Про це розповів начальник Департаменту Нацполіції боротьби зі злочинами, що пов'язані з торгівлею людьми, Артем Крищенко. "Наразі ми досить тісно співпрацюємо з американськими колегами з ФБР. Разом ми викрили та затримали організаторів понад півсотні фірм, які організували схему "візового шахрайства". Минулого року співробітники посольства США в Україні вилучили і передали нам паспорти з підробленими штампами, подані на туристичну візу", - розповів представник Нацполіції. Крищенко додав, що згодом правоохоронці встановили низку фірм, які "працювали" по всій території країни.

Під Києвом автомобіль потрапив під потяг, є загиблі

У Київській області в селі Черняхів Кагарлицького району автомобіль потрапив під потяг, в результаті чого загинули дві людини. Повідомляється, що в селі Черняхів водій на автомобілі "Рено" намагався об'їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничні колії. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження і пасажирка - його дружина, 1946 року народження. Відкрито кримінальне провадження.

У Франції у результаті перестрілки поранено семеро людей

У Франції у результаті перестрілки семеро людей отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості в місті Бон (Кот-д'Ор). Стрілянина сталася о 04:20 за місцевим часом в районі Сен-Жак. Невідомі вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі людей. Відзначається, що всі поранені госпіталізовані, при цьому один з них знаходиться у дуже важкому стані.

Матері Кольченко дозволили триденне побачення в колонії з сином

Мати українського політв'язня Олександра Кольченко, якого незаконно утримують в Російській Федерації (РФ), отримала дозвіл на побачення з сином і прибула в Челябінськ. Повідомляється, що матері Кольченко дозволили побути з сином троє діб. В готелі виправної установи їм виділили окрему кімнату. Лариса Кольченко розповіла, що вона вперше за 9 місяців змогла побачити сина. З'явилося відео зустрічі Кольченка з його мамою.

Замість дітей-сиріт на відпочинок до Європи відправили дітей мажорів (фото)

В Україні з Краматорська замість сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї батьки є учасниками бойових дій на Донбасі, відправили на відпочинок до Хорватії дітей-мажорів. Про це написав Олександр Ретівов на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "З Краматорська на відпочинок в Хорватії під виглядом дітей атошників і дітей-сиріт відправили дітей-мажорів. Першою тривогу через кричущий інцидент забила Оксана Русаловська на своїй сторінці в Facebook", - зазначив він. "Це - діти дуже заможних людей нашого міста і діти друзів самої депутатки. Діти, які абсолютно не потрапляють під жодну категорію із зазначених – "сирота", "дитина батьків, службовців АТО", "дитина, позбавлена батьківського піклування", - розповіла Русаловська.

На Волині активісти прогнали священиків УПЦ МП, зачитавши "Кобзар" (відео)

На Волині активісти вигнали священиків УПЦ МП, вдавшись до "Кобзаря" Тараса Шевченка. У Володимирі-Волинському проводили урочистості з нагоди дня міста. Місцевий активіст Дмитро Себий почав читати "І мертвим, і живим", але священики і парафіяни Української православної церкви Московського патріархату не змогли дослухати його до кінця. Вони всі разом покинули місце дії.