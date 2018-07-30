Во Франции в результате перестрелки ранены семь человек

Один из раненных находится в очень тяжелом состоянии

Во Франции в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести в городе Бон (Кот-д'Ор). Об этом сообщает газета Le Parisien, ссылаясь на полицию.

Указано, что стрельба произошла в 04:20 по местному времени в районе Сен-Жак. Неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей.

Отмечается, что все раненые госпитализированы, при этом один из них находится в очень тяжелом состоянии.

Местная полиция занимается расследованием инцидента. Основная версия правоохранителей сейчас - причиной стрельбы послужило сведение счетов.

Напомним, в июне на юге Франции в городе Монпелье неизвестный открыл стрельбу из автомобиля. В результате происшествия ранения получили четыре человека. Также отмечалось, что один из пострадавших находился в критическом состоянии.

Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года во время стрельбы во французском Лилле получили ранения три человека. Среди пострадавших был 14-летний подросток. Мальчик получил ранение в ногу, еще один человек был ранен в шею. Их госпитализировали, а третья пострадавшая отправилась в больницу самостоятельно.

Стрельба произошла на парковке, подозреваемый сбежал с места происшествия. Также на месте полиции было найдено девять пуль.