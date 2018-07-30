Полиция и ФБР задержали организаторов более 50 фирм, занимавшихся "визовым мошенничеством"

Сеть "фирм" действовала по всей стране

Национальная полиция Украины и Федеральное бюро расследований США разоблачили и задержали организаторов более полусотни фирм, которые организовали схему "визового мошенничества". Об этом начальник Департамента Нацполиции борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко рассказал в интервью, опубликованном на сайте полиции.

Так, в 2017-м сотрудники американского посольства в Украине изъяли и передали правоохранителям паспорта с поддельными штампами, представленные на туристическую визу.

"Сейчас мы достаточно тесно сотрудничаем с американскими коллегами из ФБР. Вместе мы разоблачили и задержали организаторов более полусотни фирм, которые организовали схему "визового мошенничества". В прошлом году сотрудники посольства США в Украине изъяли и передали нам паспорта с поддельными штампами, представленные на туристическую визу", - рассказал представитель Нацполиции.

Крищенко добавил, что впоследствии правоохранители установили ряд фирм, которые "работали" по всей территории страны. В частности, дельцы брали у клиента "пустой" паспорт и ставили поддельные штампы о том, что лицо в качестве туриста посещало ряд стран Европы.

"Впоследствии такой "турист" обращался в посольство США для получения американской визы. После проверки выяснялось: туристическая история - поддельная, человек указанные страны не посещал. Кроме того, мошенники за 500 долларов подделывали еще ряд документов. Например, справку с места работы, о семейном или материальном положение и т.д.", - отметил он.

Крищенко подчеркнул, что в течение года были задержаны организаторы и закрыты обнаруженные фирмы.

"Следовательно, есть результат: в прошлом году мы получили от американских коллег 56 паспортов с поддельными визами, а в этом - только четыре", - сказал представитель Нацполиции.

Напомним, Нацполиция Украины за полгода 2018-го обнаружила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.

РБК-Украина сообщало, в Киеве правоохранители разоблачили лиц, вывозивших детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники.