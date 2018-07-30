Под Киевом автомобиль попал под поезд, есть погибшие

В результате аварии погибли два человека

В Киевской области в селе Черняхив Кагарлицкого района автомобиль попал под поезд, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что в селе Черняхив водитель на автомобиле "Рено" пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель 1942 года и пассажирка - его жена, 1946 года рождения. Движение железнодорожного транспорта было возобновлено в 22:00.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: под Киевом авто попало под поезд (kv.npu.gov.ua)

Напомним, 11 июля РБК-Украина сообщало, что во Львове женщина погибла под колесами грузового поезда. Сотрудники полиции установили, что под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее личность устанавливается.



