Матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном

В гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом сообщает агенство Interfax.ru со ссылкой на региональний общественный наблюдательный комитет.

Как сообщается, матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.

Также отмечается, что в гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату.

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - сообщили в комитете.

Отметим, Кольченко задержали в центре оккупированного Симферополя 16 мая 2014 года, после чего перевезли в Москву. По версии российской стороны, его задержали по подозрению в причастности к взрывам возле памятника Ленину в Симферополе к поджогам офисов "Русской общины Крыма" и бывшего представительства Партии регионов.

Сам Кольченко называл поджог двери офиса партии символическим жестом протеста и подчеркивал, что в здании никого не было.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Также сообщалось, что Кольченко заставляют принять российское гражданство.

4 июня Кольченко заявил, что он намерен голодовать, пока ему позволяет здоровье.

"Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду. Сказал: "Буду держаться, пока здоровья хватит"", - сообщал правозащитник Николай Щур.

Позже, 7 июня 2018 года Кольченко прекратил голодовку.

Отмечалось, что каждое кормление украинского политзаключенного снимают на видеокамеру.