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Итоги дня: 3 июля


  • После отзыва приглашения на досрочные выборы в Верховную радунаблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Украине досрочно завершают свою работу
  • Согласно данным пограничников, экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, который является кандидатом в нардепы на выборы в Верховную раду, с 2014 года отсутствовал в Украине только 9 дней 
  • Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал лидеров европейских стран удвоить усилия и давление на Россию 
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности 
  • Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2019 года снизился на 23 копейки до 25,95 грн/доллар, курс в покупке до 25,92 гривен за доллар
  • В чем суть закона о запрете мата от Ольги Богомолец, как и кому можно материться - в материале Styler 
  • Скандал из-за угроз главы Федерации велоспорта Украины Александра Башенко в адрес чемпионки II Европейских игр Анны Соловей, которая привезла из Беларуси золотую медаль, получил продолжение. В ситуацию вмешался министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ситуацию 
  • Появились шокирующие детали об убийце 11-летней Даши.  Убийца девочки из Ивановки Одесской области уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву
  • Мощный ураган разгулялся в Днепре 2 июля и вызвал коллапс на некоторых дорогах, вырывал деревья, валил заборы и другие конструкции. Из-за непогоды пострадали три человека (фото и видео)
Эрдоган назвал сроки поставки российских С-400 в Турцию В результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя
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