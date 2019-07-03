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Наблюдатели ПАСЕ досрочно прекращают работу в Украине

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 17:37
Наблюдатели ПАСЕ досрочно прекращают работу в Украине
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Наблюдатели ПАСЕ находились в Киеве 2 и 3 июля

После отзыва приглашения на досрочные выборы в Верховную раду наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Украине досрочно завершают свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи.

Указано, что делегация ассамблее находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года для оценки предвыборного климата в преддверии досрочных парламентских выборов в Раду.

"В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, что Верховная рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - отмечается в сообщении.

Указано, что все запланированные наблюдателями ПАСЕ встречи были отменены.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник Парубий отозвал свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные выборы в Раду.

Подчеркнем, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Глава ПАСЕ: Украина обязана пригласить наших наблюдателей на выборы Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы
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