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Клюев с 2014 формально отсутствовал в Украине только 9 дней

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 15:29
Клюев с 2014 формально отсутствовал в Украине только 9 дней
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

Клюев находился за границей с 1 по 11 января 2014 года

Согласно данным пограничников, экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, который является кандидатом в нардепы на выборы в Верховную раду, с 2014 года отсутствовал в Украине только 9 дней. Такие данные были предоставлены Госпогранслужбой в Центральную избирательную комиссию, сообщают информированные источники РБК-Украина.

Отмечается, что Клюев находился за границей с 1 по 11 января 2014 года.

"Клюев пребывал за границей Украины с 1 по 11 января 2014 года. Другой информации по поводу пересечения Клюевым границы за последние пять лет в базе данных Госпогранслужбы нет", - сказал источник, добавив, что ЦИК дважды обращался к пограничникам по этому вопросу.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила дополнительную информацию относительно экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков также направил ЦИК разъяснение по Клюеву. В письме, направленном комиссии, говорится о том, что Андрей Клюев покинул территорию Украины в 2014 году вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Подчеркнем, вчера ЦИК зарегистрировал Клюева как кандидата на выборы в Раду. В связи с этим состоялась акция протеста в столице на Майдане Независимости. Около двух тысяч человек требовали от ЦИК отменить это решение.

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