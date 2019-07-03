Порошенко написал письма лидерам стран ЕС

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко призвал к ужесточению санкций против РФ

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал лидеров европейских стран удвоить усилия и давление на Россию. Об этом пятый президент Украины написал в письмах к 18 руководителям Евросоюза, а также главам государств и правительств, являющихся членами Европейской Народной Партии, в частности, председателю Европейского совета Дональду Туску, главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, канцлеру Германии Ангеле Меркель, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Вчера я направил письмо руководителям странам-членам Совета Европы. Ибо я не могу молчать, моя команда не может молчать – мы призывали вернуться к вопросам введения санкций. Мы призвали политические силы в Украине подписать евроатлантическую хартию, чтобы зафиксировать наше движение в Евросоюз", – отметил Порошенко во время выступления в Винницкой области.

Порошенко подчеркнул, что возвращение делегации РФ происходит в то самое время, когда Россия продолжает военную агрессию на Донбассе, разворачивает новые репрессии в оккупированном Крыму, отказывается выполнить обязательный приказ Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить 24 украинских моряков, как и отрицает новые доказательства причастности России к катастрофе МН17.

Также лидер "Европейской солидарности" напомнил, что Российская Федерация не выполнила ни одного из предыдущих требований, принятых ПАСЕ.

"Сегодня член нашей команды, председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы в Украину для наблюдения на выборах. Почему? Ибо не может страна-агрессор наблюдать, как мы проводим парламентские выборы. Это они будут нас учить демократии? Мы должны действовать решительно – только от наших оппонентов мы не слышим ни одного комментария, они не собираются защищать государство, им нечего сказать", – подчеркнул Порошенко.

"Позорным является то, что вместо того, чтобы призывать Россию соблюдать фундаментальные принципы и нормы Совета Европы, единственным призывом к Москве является требование возобновить выплату финансовых взносов в бюджет Организации. Это очевидный выбор между ценностями и ценой", – написал Порошенко.

Порошенко уверен, что Кремль стремится подорвать силу демократического сообщества в защите верховенства права, навязать гибридный нарратив с трибуны ПАСЕ, а также получить индульгенцию для своих следующих международных преступлений.