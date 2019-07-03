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Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Новости » Финансы    03.07.2019 - 17:05
Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит меньше 26 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2019 года снизился на 23 копейки до 25,95 грн/доллар, курс в покупке до 25,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 27 копеек до 29,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,9200 - 25,9500 грн/доллар, евро 29,2714 - 29,3027 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,9200      25,9500

EUR/UAH     29,2714      29,3027

RUB/UAH     0,4075        0,4081

Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Напомним, 2 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1850 грн/доллар, евро 29,5694 - 29,5785 грн/евро, российский рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,04 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июля установлен на таком уровне: 2604,4841 гривен за 100 долларов (-13,4192 гривен).

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке и в дальнейшем сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).

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Темы: Курс доллара
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