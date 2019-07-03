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Підсумки дня: 3 липня


  • Після відкликання запрошення на дострокові вибори до Верховної радиспостерігачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Україні достроково завершують свою роботу 
  • Згідно з даними прикордонників, екс-глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, який є кандидатом в нардепи на вибори до Верховної ради, з 2014 року був відсутній в Україні тільки 9 днів 
  • Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про зупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності 
  • Курс долара на міжбанку в продажу 3 липня 2019 року знизився на 23 копійки до 25,95 грн/долар, курс купівлі до 25,92 гривень за долар
  • У чому суть закону про заборону матюків від Ольги Богомолець, як і кому можна матюкатися - у матеріалі Styler
  • Скандал через погрози голови Федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу чемпіонки II Європейських ігор Анни Соловей, яка привезла з Білорусі золоту медаль, отримав продовження. В ситуацію втрутився міністр молоді та спорту України Ігор Жданов
  • З’явилися шокуючі деталі про вбивцю 11-річної Даші. Вбивця дівчинки з Іванівки Одеської області вже давно обирав собі неповнолітню жертву 
  • Потужний ураган розгулявся в Дніпрі 2 липня і спричинив колапс на деяких дорогах, виривав дерева, повалив паркани та інші конструкції. Через негоду постраждали три людини (фото і відео)

 

Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя
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