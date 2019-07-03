Підсумки дня: 3 липня

Після відкликання запрошення на дострокові вибори до Верховної радиспостерігачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Україні достроково завершують свою роботу
Згідно з даними прикордонників, екс-глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, який є кандидатом в нардепи на вибори до Верховної ради, з 2014 року був відсутній в Україні тільки 9 днів
Курс долара на міжбанку в продажу 3 липня 2019 року знизився на 23 копійки до 25,95 грн/долар, курс купівлі до 25,92 гривень за долар
У чому суть закону про заборону матюків від Ольги Богомолець, як і кому можна матюкатися - у матеріалі Styler
Скандал через погрози голови Федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу чемпіонки II Європейських ігор Анни Соловей, яка привезла з Білорусі золоту медаль, отримав продовження. В ситуацію втрутився міністр молоді та спорту України Ігор Жданов