Итоги дня: 2 августа

В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом

В Каменском (Днепровская область) взорвался микроавтобус Volkswagen Transporte, в котором находился депутат горсовета Виталий Чернявский. Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать огонь. На месте работает полиция и взрывотехники. По словам очевидцев, от силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.

В Одессе совершено покушение на активистов

В Одессе совершено покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Сообщается, что грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором находились Кузаконь и Козьма. Активисты являются лидерами одесского "Народного руху Украины". Нападение квалифицировано как покушение на убийство.

В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

В правительстве Венгрии учредили должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. Временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту с требованием разъяснить это решение Будапешта. МИД требует официальных разъяснений, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

В Беларуси перевернулся автобус с украинскими туристами

В Беларуси перевернулся туристический автобус сообщением Киев-Таллин. На борту находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет.

В Одессе ищут мужчину, которого смыло волной в море

В Одессе отдыхающего смыло с пирса волной. Очевидцы бросились на помощь, однако из-за сильного шторма у них ничего не получилось. Тело мужчины разыскивают второй день. Трагедия произошла на пляже 10-й станции Фонтана. Свидетель происшествия убежден, что в трагедии есть вина администрации пляжа.

В сети показали лучшие "отмазки" украинских политиков (видео)

В сети появился топ ответов украинских народных депутатов и чиновников на неудобные для них вопросы. Видеоподборку создали журналисты программы BIHUS.info. Самым "образцовым" в своих отговорках оказался лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. "Логичными" объяснениями и отличился известный "кнопкодав" Антон Яценко. "Боже, как это мило. На лицо чиновника, который слышит неудобный вопрос журналиста, можно смотреть бесконечно", - заявили в сети.