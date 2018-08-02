В Одессе совершено покушение на активистов
Грузовик въехал в автомобиль, в котором находились общественные активисты Кузаконь и Козьма
В Одессе совершено покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Об этом Козьма сообщил у себя на страничке в Facebook.
Сообщается, что грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором находились Кузаконь и Козьма. Отметим, что активисты являются лидерами одесского "Народного руху Украины".
Фото: (facebook.com/grig.cozma)
"Только что на меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел. На улице играли дети. Ждем полицию и СМИ", - сообщил он.
В Одесі скоєно замах на Михайло Кузаконь та Григорий Козьма.Опубліковано Сергієм Стерненком Четвер, 2 серпня 2018 р.
По словам детей, которые стали свидетелями происшествия, за несколько минут, до того, как грузовик въехал в автомобиль активистов, к ним подъехал человек на мопеде и сказал, чтобы они тут не играли, так как тут опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика.
Напомним, 5 июня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Устименко известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".