В Одессе совершено покушение на активистов

Грузовик въехал в автомобиль, в котором находились общественные активисты Кузаконь и Козьма

В Одессе совершено покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Об этом Козьма сообщил у себя на страничке в Facebook.

Сообщается, что грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором находились Кузаконь и Козьма. Отметим, что активисты являются лидерами одесского "Народного руху Украины".

Фото: (facebook.com/grig.cozma)

"Только что на меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел. На улице играли дети. Ждем полицию и СМИ", - сообщил он.

В Одесі скоєно замах на Михайло Кузаконь та Григорий Козьма. Опубліковано Сергієм Стерненком Четвер, 2 серпня 2018 р.

По словам детей, которые стали свидетелями происшествия, за несколько минут, до того, как грузовик въехал в автомобиль активистов, к ним подъехал человек на мопеде и сказал, чтобы они тут не играли, так как тут опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика.

Напомним, 5 июня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Устименко известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".