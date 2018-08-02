Підсумки дня: 2 серпня

У Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом

У Кам'янському (Дніпровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський. Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати вогонь. На місці працює поліція і вибухотехніки. За словами очевидців, від сили вибуху у житлових будинках вилетіли шибки.

В Одесі скоєно замах на активістів

В Одесі скоєно замах на громадських активістів Михайла Кузаконя і Григорія Кузьму. Повідомляється, що вантажівка цілеспрямовано в'їхала в автомобіль, в якому знаходилися Кузаконь і Козьма. Активісти є лідерами одеського "Народного руху України". Напад кваліфіковано як замах на вбивство.

В Угорщині створили посаду міністра у справах Закарпатській області

В уряді Угорщини створили посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області України. Тимчасовому повіреному в справах Угорщини в Україні Ласло Папу вручили ноту з вимогою роз'яснити це рішення Будапешта. МЗС вимагає офіційних роз'яснень, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

У Білорусі перекинувся автобус з українськими туристами

У Білорусі перекинувся туристичний автобус сполученням Київ-Таллінн. На борту перебували 53 особи - громадяни України, Молдови та Росії. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Светочевка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет.

В Одесі шукають чоловіка, якого змило хвилею в море

В Одесі відпочивальника змило хвилею з пірса. Очевидці кинулися на допомогу, однак через сильний шторм у них нічого не вийшло.Тіло чоловіка розшукують другий день. Трагедія сталася на пляжі 10-ї станції Фонтану. Свідок події переконаний, що в трагедії є вина адміністрації пляжу.

В мережі показали кращі "відмазки" українських політиків (відео)

У мережі з'явився топ відповідей українських народних депутатів і чиновників на незручні для них питання. Відеопідбірку створили журналісти програми BIHUS.info. "Найзразковішим" у своїх відмовках виявився лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. "Логічними" поясненнями відзначився і відомий "кнопкодав" Антон Яценко. "Боже, як це мило. На обличчя чиновника, який чує незручне запитання журналіста, можна дивитися нескінченно", - заявили в мережі.