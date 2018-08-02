В Беларуси перевернулся автобус с украинскими туристами

На борту автобуса находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России

В Беларуси перевернулся туристический автобус сообщением Киев-Таллин. Об этом сообщается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Сообщается, что туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе.

Происшествие с автобусом, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4:30 2 августа.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет.

В больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС Беларуси организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

Фото: (uvd.vitebsk.gov.by)

Напомним, 18 июня сообщалось, что в Польше туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии погибли два человека, еще 16 получили ранения.