В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

МИД требует разъяснений по отнесению части Украины к сфере полномочий венгерского министра

В правительстве Венгрии учредили должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением Будапешта создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", - добавили в МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины расценивает как неприемлемые последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он не верит в евроинтеграционные намерения Киева.