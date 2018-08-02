В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом

Депутат остался жив, однако сильно пострадал

В Каменском (Днепровская область) взорвался микроавтобус Volkswagen Transporte, в котором находился депутат горсовета Виталий Чернявский. Об этом сообщает местное издание 5692.

Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать огонь. На месте работает полиция и взрывотехники.

По словам очевидцев, от силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.

Фото: взорвался микроавтобус с депутатом

Как сообщает издание, Виталий Чернявский был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Главврач ГБСМП сообщил, в данный момент сотрудники лечебного учреждения делают все возможное для его спасения.

"Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти", - сообщил он.

Напомним, что в Марьинке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека. Двое мужчин приехали к дому, в котором некоторое время не жили. Проверяя двор, они подорвались на неизвестном предмете.