Итоги дня: 29 мая

В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, десятки пострадавших



В результате аварии пострадали 28 человек В Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Сообщается, что накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. В результате аварии пострадали 28 человек, восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. За рулем автобуса, которому снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Будапеште, был 52-летний украинец, сейчас его задержали сотрудники полиции.

Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного, который исчез 24 мая



Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, об исчезновении которого стало известно 24 мая. Об этом говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ в Facebook. "Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится в плену", - говорится в сообщении.



На Донбассе убили 15-летнюю украинку



На Донбассе во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористами "ДНР" была убита 15-летняя Дарья Каземирова. Погибшая была патриотом своей страны. Девочка ушла из жизни во дворе дома бабушки и дедушки, куда прилетел снаряд. Классный руководитель Даши Леонид Макаров рассказал о погибшей. По факту гибели 15-летней девочки открыто уголовное производство.

Жителям "ЛДНР" с 1 июня запретили въезд в Россию, - разведка



Россия с 1 июня 2018 года запретила населению "Донецкой и Луганской республик" въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки. Сообщается, что в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу, российское руководство запретило с 1 июня 2018 года местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности.

В Киеве Элтон Джон встретился с ребенком, которого хотел усыновить девять лет назад



Всемирно известный британский певец Элтон Джон, который прилетел в Киев на Кураж Базар в рамках благотворительной акции, встретился с ребенком, которого хотел усыновить девять лет назад. Мальчик, который был вынужден уехать из родной Макеевки в результате войны на Донбассе, приехал на встречу с Элтоном Джоном при содействии фонда "АнтиСПИД" Елены Пинчук. В 2009 году Элтон Джон посетил приют в Макеевке, где увидел 14-месячного ВИЧ-инфицированного мальчика. Певец и его партнер Дэвид Ферниш захотели усыновить ребенка, но им отказали, потому что в Украине не признают однополые браки.