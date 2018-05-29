В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, десятки пострадавших

В результате аварии пострадали 28 человек

В Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Об этом сообщает местное издание Index.

Сообщается, что накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров.

В результате аварии пострадали 28 человек, восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент информации о погибших нет. Также сообщается, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Фото: ДТП в Будапеште (Index)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом, в результате чего погиб один человек.