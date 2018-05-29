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Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного, который исчез 24 мая

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 08:32
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики захватили в плен еще одного украинского бойца

Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военнослужащего, об исчезновении которого стало известно 24 мая. Об этом говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ в Facebook.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится в плену", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики обнародовали видео допроса захваченного в плен бойца, на котором тот утверждает о якобы полном отсутствии российских войск на Донбассе.

"Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью", - говорится в сообщении.

 

З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня....

Опубліковано 30 окрема Новоград-Волинська Рівненська механізована бригада 28 травня 2018 р.

 

Напомним, 27 мая стало известно, что боевики в Луганской области задержали двух украинских военных.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, пленные, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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