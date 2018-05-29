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Интервью

По факту гибели 15-летней девочки от обстрелов на Донбассе открыто уголовное производство

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 14:31
Иллюстративное фото (facebook.com ato.news)
Иллюстративное фото (facebook.com ato.news)

Также в результате обстрелов ранен мирный житель Донбасса

В связи с обстрелами боевиками поселка Железный на Донбассе, в результате которых погибла 15-летняя девочка, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, обстрелы поселка Железное состоялись 28 июня 2018 года утром. Того же дня боевики обстреляли пункт Пивденне.

"Около 12 часов, прикрываясь жилыми кварталами Горловки вели обстрелы из міномету по поселку Железное, в результате чего погиб 15-летний ребенок. Около 15-ти часов террористы открыли огонь по населенному пункту Пивденне, нанеся осколочных ранений мирному жителю", - сообщили в штабе.

Следовательно, по фактам обстрелов мирных населенных пунктов боевиками войсками открыты уголовные производства

Напомним, 28 мая 2018 пророссийские боевики открыли артиллерийский огонь по Железном (бывшее Артемове), в результате обстрела погибла пятнадцятилетняя девочка

Боевики обстреляли миссию ОБСЕ под Торецком За сутки на Донбассе ранены 6 украинских военных, - штаб ООС
Теги публикации: обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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