Підсумки дня: 29 травня

У Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, десятки постраждалих



В Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб. Повідомляється, що напередодні ввечері двоповерховий туристичний автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти. В результаті аварії знесло практично весь другий поверх, на якому перебували близько 20 пасажирів. В результаті аварії постраждали 28 осіб, вісьмох з них госпіталізували з важкими травмами. За кермом автобуса, якому знесло дах у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Будапешті, був 52-річний українець, зараз його затримали співробітники поліції.



Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня



Бойовики на Донбасі взяли в полон українського військовослужбовця, про зникнення якого стало відомо 24 травня. Про це йдеться в повідомленні 30 окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ в Facebook. "З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше, що він живий, але, згідно попередньо отриманої інформації, знаходиться в полоні", - йдеться в повідомленні.



На Донбасі вбили 15-річну українку



На Донбасі під час обстрілу селища Залізне Донецької області терористами "ДНР" була вбита 15-річна Дар'я Каземирова. Загибла була патріотом своєї країни. Дівчинка пішла з життя у дворі будинку бабусі й дідусі, куди прилетів снаряд. Класний керівник Даші Леонід Макаров розповів про загиблу. За фактом загибелі дівчинки відкрито кримінальне провадження.



Жителям "ЛДНР" з 1 червня заборонили в'їзд в Росію, - розвідка



Росія з 1 червня 2018 року заборонила населенню "Донецької та Луганської республік" в'їзд на територію РФ у зв'язку з проведенням чемпіонату світу з футболу. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки. Повідомляється, що у зв'язку з проведенням на території РФ чемпіонату світу з футболу, російське керівництво заборонило з 1 червня 2018 року місцевому населенню окупованих територій в'їзд на територію Ростовської області, враховуючи складну криміногенну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і загрозу поширення злочинності.



У Києві Елтон Джон зустрівся з дитиною, яку хотів усиновити дев'ять років тому



Всесвітньо відомий британський співак Елтон Джон, який прилетів до Києва на Кураж Базар у рамках благодійної акції, зустрівся з дитиною, яку хотів усиновити дев'ять років тому. Хлопчик, який був змушений виїхати з рідної Макіївки в результаті війни на Донбасі, приїхав на зустріч з Елтоном Джоном при сприянні фонду "Антиснід" Олени Пінчук. У 2009 році Елтон Джон відвідав притулок у Макіївці, де побачив 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика. Співак і його партнер Девід Ферніш захотіли всиновити дитину, але їм відмовили, тому що в Україні не визнають одностатеві шлюби.