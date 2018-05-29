Жителям "ЛДНР" с 1 июня запретили въезд в Россию, - разведка

Въезд запрещен в связи с проведением ЧМ по футболу в России

Россия с 1 июня 2018 года запретила населению "Донецкой и Луганской республик" въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Сообщается, что в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу, российское руководство запретило с 1 июня 2018 года местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службы Украины заявили, что Россия запретит въезд грузового транспорта, маршрутных и рейсовых автобусов с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в период подготовки и проведения Чемпионату мира по футболу.