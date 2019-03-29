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Итоги дня: 29 марта


•  СБУ пресекла попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины

•  В Киеве на Выдубичах с рельсов сошли семь грузовых вагонов (фото и видео)

•  ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР"

•  В Гватемале грузовик на высокой скорости врезался в толпу на шоссе, в результате чего погибли не менее 32 человек

• Признание итогов выборов в Украине российской стороной зависит "от того, как они пройдут", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

•  Палата общин Британии в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit)

•  Владислав Мангер, которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, владеет елитной недвижимостью под Киевом

•  В воскресенье состоится первый тур президентских выборов.  Как прошла первая часть президентской кампании, и есть ли угрозы для волеизъявления граждан – в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины

•  Самолет АН-124 "Руслан" мастерски приземлился в Гостомеле несмотря на сильнейший боковой ветер

•  Ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой другой страны

•  Синоптики отмечают, что  в последние дни марта украинцы смогут насладиться "синоптическим комфортом" 

НБУ повысил официальный курс евро Бойко и Медведчук провели "экономические переговоры" с премьером РФ
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