РФ планировала кибератаку на СМИ и телекоммуникационные объекты Украины, - СБУ

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СБУ пресекла попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки

СБУ пресекла попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру. Она насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

Сообщается, что доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи ранее применялись для кибератак на подержанный сектор в течение прошлого года. В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.

В СБУ предполагают, что замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины.

Напомним, Служба внешней разведки ранее заявила, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день выборов президента Украины.

Ранее СБУ сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации.