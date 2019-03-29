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РФ планировала кибератаку на СМИ и телекоммуникационные объекты Украины, - СБУ

Новости » Телеком & IT    29.03.2019 - 15:43
РФ планировала кибератаку на СМИ и телекоммуникационные объекты Украины, - СБУ
Иллюстративное фото (unsplash.com)

СБУ пресекла попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки

СБУ пресекла попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру. Она насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

Сообщается, что доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи ранее применялись для кибератак на подержанный сектор в течение прошлого года. В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.

В СБУ предполагают, что замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины.

Напомним, Служба внешней разведки ранее заявила, что спецслужбы Российской Федерации планируют масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день выборов президента Украины. 

Ранее СБУ сообщила, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации.

 

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