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В Гватемале грузовик врезался в толпу, десятки погибших

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 08:23
В Гватемале грузовик врезался в толпу, десятки погибших
Фото: место ДТП в Гватемале (elsiglodetorreon.com)

В ДТП в Гватемале погибли не менее 32 человек

В Гватемале грузовик на высокой скорости врезался в толпу на шоссе, в результате чего погибли не менее 32 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что авария произошла на шоссе в западной части страны. По словам представителя местного пожарного управления, грузовик врезался в группу людей, которые вышли на проезжую часть осмотреть пострадавшего перед этим в ДТП.

По словам министра здравоохранения Гватемалы Карлоса Сото, в результате наезда грузовика погибли не менее 32 человек, девять пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.

Отметим, эта катастрофа стала одним из наиболее трагичных дорожно-транспортных происшествий в Гватемале за последние годы. Крупнейшей трагедией остается падение автобуса со скалы в 2013, в результате чего погибли не менее 43 человек и десятки получили ранения.

Напомним, ранее в Гане в результате столкновения двух автобусов погибли 50 человек. По предварительной версии, столкновение произошло после того, как один из водителей заснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Отметим, в начале марта в Польше в смертельное ДТП попал автобус с украинцами. Вследствие аварии погиб водитель и еще двое человек попали в больницу.

 

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