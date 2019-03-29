За день до тишины: страна должна сделать свой выбор сама

Уже в воскресенье украинцам предстоит определиться с выбором президента (Виталий Носач, РБК-Украина)

В воскресенье состоится первый тур президентских выборов. В ночь с пятницы на субботу начнется "день тишины", а значит – прекратится любая агитация. У страны буде немногим больше суток, чтобы, не отвлекаясь на назойливую политическую рекламу, обдумать свой выбор.

Последние результаты социологических опросов, опубликованные в четверг, 28 марта, все еще не показали очевидных фаворитов, которые сойдутся во втором туре. Даже лидер гонки может остаться не у дел в случае низкой явки. Тогда как другие кандидаты наоборот – получить больше, чем пророчили им социологи.

Как прошла первая часть президентской кампании, и есть ли угрозы для волеизъявления граждан – в колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Сегодня – последний день агитации перед первым туром президентских выборов. Завтра – день тишины, а послезавтра украинцы пойдут на избирательные участки выбирать себе президента.

В четверг ведущие социологические службы опубликовали результаты своих последних опросов. По закону до первого тура этого больше делать будет нельзя. Лидер президентской гонки во всех соцопросах один – Владимир Зеленский, с отрывом от ближайших конкурентов около 10%. А вот данные по второму месту, а значит – и сопернику актера и политика, несколько противоречат друг другу.

Например, данные группы "Рейтинг" говорят, что действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеют равные шансы на выход во второй тур – по 17,2% у обоих. У Зеленского – 26,6%.

А согласно результатам опроса КМИС и фонда "Деминициативы", Зеленский набирает 27,6%, Порошенко – 18,2%, Тимошенко – 12,8%. То есть, нынешний президент идет вторым с отрывом в 5,4% от лидера "Батькивщины".

Стоит отметить, что днем ранее отрыв Порошенко и Тимошенко показали и опросы, проведенные Центром Разумкова и СОЦИС. Последний, правда, имеет непосредственное отношение к Игорю Грыниву, главному технологу президентской кампании Порошенко.

Проверить эту занимательную математику можно только одним способом – сравнив с результатами волеизъявления. И даже если эти результаты будут кардинально отличаться, у социологов будут железные оправдания.

Первое – по данным социологов, с разной степенью уверенности на выборы намерены пойти 85-87% избирателей. Такой явки не было ни на одних президентских выборах за последние 20 лет – от 59% в 2014-м до 74% в 2004-м.

Второе – социологи часто не доходят до села, где у кандидатов есть скрытый ресурс, что также может сказаться на результатах. Особенно это касается претендентов на второе место – Тимошенко и Порошенко.

Третье и главное оправдание – на выборы может не дойти молодежь, абсолютный лидер среди которой – Зеленский. Дойдут/не дойдут – одна из главных тем для обсуждения в экспертной среде. Ведь не дойти могут фатально – вплоть до полного провала несистемного кандидата в первом туре.

"Качели" рейтингов Порошенко и Тимошенко последних недель также объяснимы. Лидер "Батькивщины" рано начала кампанию, и ее выступления выстраиваются вокруг одних и тех же месседжей неделями и месяцами. Кроме того, ее основательно "подъел" Зеленский.

В пользу Порошенко, скорее всего, сыграли соцвыплаты, которые Кабмин начал раздавать аккурат под выборы. Это и монетизация субсидий наличными, и единоразовые выплаты пенсионерам по 1200 гривен строго в марте и апреле. Деньги как раз пришли к народу под дату голосования.

Так что нынешние выборы ко второму туру могут стать эталонной битвой телевизора с холодильником. Кандидат из телешоу, вероятно, будет противостоять кандидату с доплатами к пенсии. Если, конечно, не случится резкого подъема "трибуна малоимущих".

Кандидат из телешоу, безусловно, является интересной шуткой массового сознания. Социология показывает, что у него самый высокий рейтинг в городах, среди русскоязычных и билингвов, а также – среди обеспеченных и людей среднего достатка. По личным наблюдениям, мотивация голосовать за Зеленского колеблется от "он лидер гонки" и "все сволочи" – до "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". При этом его никто не видел в сравнительно живом разговоре хотя бы на ток-шоу.

Кандидат из холодильника, и он же – от власти, применил все традиционные для Украины методы ведения кампании. Кроме упомянутых соцвыплат, в ход пошло православие, язык, митинги с подвозом бюджетников, выраженная поляризация "если не он, то враги Украины" и так далее. Против него работали также в традиционными методами, если не считать эксцессов от "Нацкорпуса", что ранее было не принято.

"Трибун малоимущих" не сходил с экранов телевизоров, но куда менее виртуален. Другое дело, что без доступа к государственному ресурсу тяжело более явно мотивировать избирателей. Что, похоже, сыграло свою злую шутку.

Хорошего в этом всем только то, что это уже в гораздо меньшей степени спор запада и востока страны. Но это и близко не противостояние идей и программ. Даже, наверное, еще дальше, чем раньше.

Это, пожалуй, пик противостояния традиционных элит и контрэлитарных настроений в обществе. Победить Зеленского традиционным политикам было легко, додумайся они вернуть в бюллетени графу "против всех". Зеленский – ответ на запрос новых лиц, ненаполненный смыслом. Грубо говоря, кандидат от тех, кто повесил на одной из баррикад Майдана известный баннер – "Поймите, нас задолбало". Без идей, без смыслов, без программы. Просто "задолбало".

Впрочем, все вышеперечисленное – это высокие и не очень политические технологии. Самым важным вопросом этих дней будет легитимность выборов. Легитимность, в первую очередь, общественная.

Печальным сценарием может быть непризнание результатов одним из топовых кандидатов, и попытка оспорить сами выборы. Как сказал в частной беседе один из опытных украинских политиков: "Суды без улицы не имеют смысла. В 2010-м тоже были суды, но улицы не было, и не было результата. А в 2004-м были и суды, и улица, и был результат". А играть с улицей сейчас – это играть с огнем.

Люди, разбирающиеся в специфических методах корректировки результатов, говорят, что сравнительно безболезненно можно "натянуть" до 5% голосов. Но и эти 5% будет сразу видно – почти у каждого гражданина старше 6 лет есть по смартфону с камерой и доступ к социальным сетям. Не говоря уже о том, что больше чем у 5%.

Разным экспертам приходят в голову разные грешные фантазии. Например, о возможности "распила" ключевыми штабами результатов Зеленского, у команды которого очевидные проблемы с полевой работой. Или о срыве выборов в отдельных округах и участках, где будут побеждать или проигрывать определенные кандидаты.

Если такие же нездоровые идеи будут приходить в голову и функционерам штабов, им следует сразу же вспомнить ключевые отличия народа Украины от россиян. Украинцев нельзя бить, и у украинцев нельзя воровать мечту. Виктор Янукович может подтвердить.

Фальсификация результатов будет очевидна в первые минуты и станет кражей мечты. Не важно у кого – у пенсионеров, верующих в повышение соцвыплат, у предпринимателей, надеющихся на налоговую реформу, у домохозяек, очарованных телевизионными шоу, или у студентов, жаждущих тотальной смены политического класса.

Это совсем не значит, что фальсификация или ее попытка в чью угодно пользу спровоцирует новый Майдан. Это будет означать еще большее разочарование в собственной стране. Из которой и так уезжают миллионы людей с головой, руками и профессией.

Народ должен сделать свой выбор сам, каким бы он ни был. Даже если самые морально авторитетные граждане будут считать его "триумфом глупости", "индульгенцией мародерам" или "победой популизма". Пусть народ разочаруется потом. В стране достаточно демократических инструментов, чтобы все исправить. Например, на следующих парламентских выборах. Главное – уметь этими инструментами пользоваться.