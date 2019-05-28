ru
ua
28.05.2019 - 18:53
Итоги дня: 28 мая
Президент Владимир Зеленский исключил положение указа №196 относительно потери Михаилом Саакашвили гражданства Украины. Таким образом он
вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Владимир Зеленский
назначил Александра Данилюка
секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Президент Сербии Александр Вучич
привел сербскую армию в полную боеготовность
после того, как косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края
В Антимонопольном комитете Украины
завели дело против Нацкомиссии
, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), из-за действий по формуле "Роттердам+ "
Министру инфраструктуры Украины Владимируа Омеляну
огласили обвинительный акт
по делу о недостоверном декларировании
В Украину
вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера
. Моряки были задержаны в 2018 году
Во время бунта в колонии в Одессе 27 мая
пострадали 13 работников колоний
№51 и №14 - двое из них до сих пор находятся в больнице
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью рассказал, что
прятался за гражданскими в Славянске
Донецкой области в 2014 году, используя мирных жителей в качестве щита (видео)
Украинка устроила скандал на авиарейсе Барселона - Киев 17 мая. Пассажирка
ногами пыталась избить персонал самолета и других пассажиров
. Теперь ей может грозить тюремный срок (видео)
Над Австралией взорвался метеорит
. Метеор весил от 20 до 40 тонн, а размер был сопоставим с легковым автомобилем (видео)
►
Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией
►
Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам
Читать все новости