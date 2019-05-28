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В Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера

Новости » Общество    28.05.2019 - 15:33
В Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера
Фото: танкер Sea Shark (из открытых источников)

Моряков оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа"

В Украину продолжают возвращаться моряки, задержанные в 2018 году в Египте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сегодня, 28 мая, пятерых моряков оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа". Они прибыли рейсом из Стамбула.

СМИ сообщают, что все моряки с задержанного судна Sea Shark уже покинули базу ВМС Египта и готовятся к возвращению после осуществления всех формальных мероприятий.

Напомним, 26 мая сообщалось, что пять украинских моряков с задержанного в 2018 году в Египте танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину.

Как известно, экипаж судна, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан за случайный вход в территориальные воды Египта.

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев. Также на борту танкера находятся граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана.

 

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