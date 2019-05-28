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Данилюк назначен секретарем СНБО

Новости » Политика    28.05.2019 - 16:17
Данилюк назначен секретарем СНБО
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк отвечал за международную и финансовую деятельность в команде Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента Украины.

В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Напомним, сегодня вечером Зеленский назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Он известен как юрист олигарха Игоря Коломойского. Ранее он был советником Николая Азарова, который тогда возглавлял правительство Украины.

Также новый президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Он работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Отметим, на консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
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