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Итоги дня: 28 мая

НовостиПрочее    28.05.2018 - 18:17

Боевики обстреляли Зализное, погибла мирная жительница

Пророссийские боевики открыли артиллерийский огонь по Зализному (бывшее Артемово), в результате обстрела погибла пятнадцатилетняя девочка.  О трагедии в полицию сообщил родственник погибшей сегодня около 12:30.  Предварительно обстрел и гибель мирной жительницы квалифицирован по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
 

Дело Сущенко: обвинение просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста

В Московском городском суде (Российская Федерация), в котором сегодня проходят прения по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвинение попросило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин. Российский суд вынесет приговор Сущенко уже на следующей неделе
 

Повстанцы на юге Сирии заявили об объединении

Несколько вооруженных формирований повстанцев, которые действуют в южных сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, приняли решение об объединении. Повстанцы объединяются на фоне подготовке войск Асада к новому наступлению.  Предполагается, что они войдут в состав нового военизированного формирования под названием "Армия спасения".
 

Элтон Джон прилетел в Киев (фото)

Известный во всем мире британский певец и общественный деятель Элтон Джон прилетел в Киев. Здесь он будет специальным гостем на Кураж Базаре, во время которого пройдет благотворительная акция “День с Элтоном Джоном”. Отметим, что сэр Элтон является активным борцом с эпидемией ВИЧ/СПИДа.
 

Украинцев предупредили об очень жарком лете

Летом 2018 года украинцев ждет аномальная жара с температурой воздуха больше, чем +30 градусов. Метеорологи обещают самое жаркое лето за последние десятилетия. Солнце нагреет Украину на полтора градуса сильнее средних значений последних 30-ти лет. То есть +30 - это далеко не предел. Самым горячим месяцем прогнозируют июль.
 

Русальная неделя после Троицы: что нельзя делать в эти дни

В Украине праздник Троицы тесно связан с проводами весны и встречей лета - Зелеными праздниками. В этом году он празднуется 27 мая.  Неделя после Троицы называется "зеленой", "клечальной" или "русальной". Во время Зеленых праздников цветет овес, люди украшают зеленью и цветами свои дома, девушки плетут венки. А еще, по поверьям, в это время просыпаются мертвецы и выходят из воды русалки.  Чего нельзя делать в эти дни? Читайте!

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