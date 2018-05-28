Дело Сущенко: обвинение просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста

Сущенко просят приговорить к 14 годам лишения свободы
В Московском городском суде (Российская Федерация), в котором сегодня проходят прения по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвинение попросило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.
"Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", - сообщил Фейгин.
Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко.— Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018
Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК. От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно.— Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пройдут судебные прения по делу Сущенко. Отметим, украинца в России подозревают в шпионаже. Его сентябре в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, следствие обвиняет его в шпионаже. Украинская сторона отрицает эти сведения и утверждает, что Роман Сущенко работал журналистом, а также называет его преследование политическим делом.