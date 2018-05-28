Дело Сущенко: обвинение просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пройдут судебные прения по делу Сущенко . Отметим, украинца в России подозревают в шпионаже. Его сентябре в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, следствие обвиняет его в шпионаже. Украинская сторона отрицает эти сведения и утверждает, что Роман Сущенко работал журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК. От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно.

В Московском городском суде (Российская Федерация), в котором сегодня проходят прения по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвинение попросило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

При воспроизведении полностью или части информационного материала, опубликованного на портале «РБК-Украина» (www.rbc.ua), необходимо обязательно указывать имя автора (при наличии) и источник заимствования. Интернет-ресурсам запрещено воспроизводить информационные материалы «РБК-Украина» без активной и открытой для поисковых систем гиперссылки на www.rbc.ua, которая должна быть размещена в самом тексте, не ниже второго абзаца. Фотографии, изображения принадлежат их правообладателям. Редакция портала может не разделять точку зрения авторов и не несет за их материалы ответственность. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. (А) - этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

© LLC "UBT", 2006-2018