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Дело Сущенко: обвинение просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста

НовостиОбщество    28.05.2018 - 13:42
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)
Фото: Роман Сущенко (youtube/FastViralShow screenshot)

Сущенко просят приговорить к 14 годам лишения свободы

В Московском городском суде (Российская Федерация), в котором сегодня проходят прения по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвинение попросило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", - сообщил Фейгин.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пройдут судебные прения по делу Сущенко. Отметим, украинца в России подозревают в шпионаже. Его сентябре в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, следствие обвиняет его в шпионаже. Украинская сторона отрицает эти сведения и утверждает, что Роман Сущенко работал журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

 

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Теги публикации: журналисты, шпионаж, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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