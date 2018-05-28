Підсумки дня: 28 травня

Проросійські бойовики відкрили артилерійський вогонь по Залізному (колишнє Артемове), в результаті обстрілу загинула п'ятнадцятирічна дівчинка. Про трагедію до поліції повідомив родич загиблої сьогодні близько 12:30. Попередньо обстріл і загибель мирної жительки кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
У Московському міському суді (Російська Федерація), в якому сьогодні проходять дебати по справі українського журналіста Романа Сущенка, обвинувачення попросило призначити йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Про це повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін. Російський суд винесе вирок Сущенку вже наступного тижня.
Кілька збройних формувань повстанців, які діють у південних сирійських провінціях Дераа і Кунейтра, прийняли рішення про об'єднання. Повстанці об'єднуються на тлі підготовки військ Асада до нового наступу Передбачається, що вони увійдуть до складу нового воєнізованого формування під назвою "Армія спасіння".
Відомий у всьому світі британський співак і громадський діяч Елтон Джон прилетів до Києва. Тут він буде спеціальним гостем на Кураж Базарі, під час якого пройде благодійна акція "День з Елтоном Джоном". Зазначимо, що сер Елтон є активним борцем з епідемією ВІЛ/Сніду.
Влітку 2018 року українців чекає аномальна спека з температурою повітря більше ніж +30 градусів. Метеорологи обіцяють найспекотніше літо за останні десятиліття. Сонце нагріє Україну на півтора градуси сильніше середніх значень останніх 30-ти років. Тобто +30 - це далеко не межа. Найспекотнішим місяцем прогнозують липень.
В Україні свято Трійці тісно пов'язаний з проводами весни та зустрічі літа - Зеленими святами. У цьому році він святкується 27 травня. Тиждень після Трійці називається "зеленим", "клечальним" або "русальним". Під час Зелених свят цвіте овес, люди прикрашають зеленню і квітами свої будинки, дівчата плетуть вінки. А ще, за повір'ями, у цей час прокидаються мерці і виходять з води русалки. Чого не можна робити в ці дні? Читайте!