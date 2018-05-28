Підсумки дня: 28 травня

Бойовики обстріляли Залізне, загинула мирна мешканка



Проросійські бойовики відкрили артилерійський вогонь по Залізному (колишнє Артемове), в результаті обстрілу загинула п'ятнадцятирічна дівчинка. Про трагедію до поліції повідомив родич загиблої сьогодні близько 12:30. Попередньо обстріл і загибель мирної жительки кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.



Справа Сущенка: обвинувачення просить 14 років в'язниці для українського журналіста



У Московському міському суді (Російська Федерація), в якому сьогодні проходять дебати по справі українського журналіста Романа Сущенка, обвинувачення попросило призначити йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Про це повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін. Російський суд винесе вирок Сущенку вже наступного тижня.



Повстанці на півдні Сирії заявили про об'єднання



Кілька збройних формувань повстанців, які діють у південних сирійських провінціях Дераа і Кунейтра, прийняли рішення про об'єднання. Повстанці об'єднуються на тлі підготовки військ Асада до нового наступу Передбачається, що вони увійдуть до складу нового воєнізованого формування під назвою "Армія спасіння".



Елтон Джон прилетів до Києва (фото)



Відомий у всьому світі британський співак і громадський діяч Елтон Джон прилетів до Києва. Тут він буде спеціальним гостем на Кураж Базарі, під час якого пройде благодійна акція "День з Елтоном Джоном". Зазначимо, що сер Елтон є активним борцем з епідемією ВІЛ/Сніду.



Українців попередили про дуже спекотне літо



Влітку 2018 року українців чекає аномальна спека з температурою повітря більше ніж +30 градусів. Метеорологи обіцяють найспекотніше літо за останні десятиліття. Сонце нагріє Україну на півтора градуси сильніше середніх значень останніх 30-ти років. Тобто +30 - це далеко не межа. Найспекотнішим місяцем прогнозують липень.



Русальний тиждень після Трійці: що не можна робити в ці дні



В Україні свято Трійці тісно пов'язаний з проводами весни та зустрічі літа - Зеленими святами. У цьому році він святкується 27 травня. Тиждень після Трійці називається "зеленим", "клечальним" або "русальним". Під час Зелених свят цвіте овес, люди прикрашають зеленню і квітами свої будинки, дівчата плетуть вінки. А ще, за повір'ями, у цей час прокидаються мерці і виходять з води русалки. Чого не можна робити в ці дні? Читайте!