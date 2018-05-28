Боевики обстреляли Зализное, погибла мирная жительница

В результате обстрела Зализного погибла пятнадцатилетняя девочка

Пророссийские боевики открыли артиллерийский огонь по Зализному (бывшее Артемово), в результате обстрела погибла пятнадцатилетняя девочка. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что о трагедии в полицию сообщил родственник погибшей сегодня около 12:30.

"Ребенок вышел во двор, в это время боевики открыли артиллерийский огонь по Зализному (Торецкого района). Снаряд разорвался в трех метрах от нее… Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Предварительно обстрел и гибель мирной жительницы квалифицирован по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, погибшую звали Дарьей, она была ученицей девятого класса.

У селищі Залізне поблизу Торецька загинула 15-річна дівчинка, Дарія - учениця 9 класу ЗОШ номер 7. Три дні тому вона... Опубліковано Павлом Жебрівським 28 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Пивденном под Торецком на взрывном устройстве подорвался мирный житель.