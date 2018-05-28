Повстанцы на юге Сирии заявили об объединении, - Anadolu

Повстанцы объединяются на фоне подготовке войск Асада к новому наступлению

Несколько вооруженных формирований повстанцев, которые действуют в южных сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, приняли решение об объединении. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Сообщается, что некоторые отряды, подконтрольные Сирийской освободительной армии, в своих аккаунтах в социальных сетях заявили об объединении. Предполагается, что они войдут в состав нового военизированного формирования под названием "Армия спасения".

Также сообщается, что новая структура сохранит приверженность процессу политического урегулирования в стране и защите мирного населения. Отметим, данное заявление последовало после сообщений о подготовке правительственных войск Башара Асада наступления на подконтрольные повстанцам территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии за неделю погибли десятки бойцов проправительственных сил, в том числе десять российских военных.