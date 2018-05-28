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Сущенко вынесут приговор 4 июня, - Фейгин

НовостиОбщество    28.05.2018 - 14:08
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Российский суд вынесет приговор Сущенко уже на следующей неделе

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого удерживают в Российской Федерации, вынесут приговор 4 июня 2018 года. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - сообщил Фейгин.

 

Напомним, ранее сообщалось, что обвинение в российском суде просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста Романа Сущенко.

О задержании Сущенко стало известно в октябре 2016 года. Сначала о его пребывании в СИЗО "Лефортово" сообщили московские правозащитники. Позже ФСБ России заявила о задержании Сущенко на "шпионской акции" и назвала его кадровым сотрудником украинской разведки. По версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России.

Сущенко с 2002 года был корреспондентом информационного агентства "Укринформ", в том числе работал собкором во Франции, где и проживал до задержания в Москве. В России у него проживают родственники.

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Теги публикации: приговор, журналисты, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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