Сущенко вынесут приговор 4 июня, - Фейгин

Российский суд вынесет приговор Сущенко уже на следующей неделе

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого удерживают в Российской Федерации, вынесут приговор 4 июня 2018 года. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - сообщил Фейгин.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что обвинение в российском суде просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста Романа Сущенко.

О задержании Сущенко стало известно в октябре 2016 года. Сначала о его пребывании в СИЗО "Лефортово" сообщили московские правозащитники. Позже ФСБ России заявила о задержании Сущенко на "шпионской акции" и назвала его кадровым сотрудником украинской разведки. По версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России.

Сущенко с 2002 года был корреспондентом информационного агентства "Укринформ", в том числе работал собкором во Франции, где и проживал до задержания в Москве. В России у него проживают родственники.